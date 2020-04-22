Движение транспорта по улице Жукова временно остановят из-за ремонта теплосетей

С 24 апреля жителей Северной столицы ждут новые транспортные ограничения, передают в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Движение транспорта в Калининском районе на улице Жукова по направлению от Чичуринского переулка до дома №26 по улице Жукова будет закрыто в период с 24 апреля по 11 мая, а затем с 26 мая по 14 сентября. На участке будут проводиться работы по ремонту теплосети. С 12 по 25 мая участок будет полностью закрыт для проезда.

Кроме того, с 24 апреля и до 14 сентября остановят движение по Чичуринскому переулку по направлению от Полюстровского проспекта к улице Жукова. Также с 22 апреля по 11 мая ремонт дорожного покрытия ограничивает транспортное движение по Индустриальному проспекту на участке от Ириновского проспекта до проспекта Ударников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение по участку трассы М-10 в Тосненском районе временно ограничат.