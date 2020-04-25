Стало известно, когда госпиталь «Ленэкспо» начнет принимать пациентов

Стало известно, когда госпиталь &#171;Ленэкспо&#187; начнет принимать пациентов
Временный госпиталь в Ленэкспо. Фото: gov.spb.ru

В комплексе «Ленэкспо» на Васильевском острове завершились строительно монтажные работы. Временный госпиталь готовится принять первых пациентов уже на следующей неделе.

Обо всем стало известно в субботу, 25 апреля. Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил строительную площадку, которую развернули в выставочном комплексе «Ленэкспо». По словам градоначальника, над строительством госпиталя работали более тысячи человек.

Беглов отметил, что предназначенный для зараженных коронавирусом пациентов с легкой формой заболевания госпитали построили в рекордные сроки.

Вице-губернатор Николай Линченко отметил, что Петербург побил рекорд Китая, развернув госпиталь на тысячу коек всего за неделю.

Лечить пациентов в «Ленэкспо» будут до 100 сотрудников Госпиталя для ветеранов войн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что развертывание госпиталя в Ленэкспо почти завершено.

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