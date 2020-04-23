Развертывание госпиталя в Ленэкспо почти завершено

В нем будут размещать больных с легкой формой коронавирусной инфекции.
Всего в павильоне будет оборудовано 1000 коек. В данный момент завершаются работы по установке модулей. На один из них будут приходиться два пациента. Некоторые из них уже оснащают всем необходимым — кроватями, розетками, средствами освещения, тумбочками. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
На территории постоянно будут находиться сотрудники различных ведомств, таких как Комитет по здравоохранению, МЧС и других.
Питаться пациенты будут в своих «палатах». Еда будет поставляться уже в готовом виде.
В специальной зоне будет храниться и дезинфицироваться белье. А выдача медикаментов для врачей будет реализовываться в специальной изолированной зоне.
Также, на территории госпиталя оборудуют 64 туалета и 80 душевых. Активно подготавливаются все системы по обеспечению важными ресурсами. Налаживается водоснабжение, отопление и вентиляция.
Лечить пациентов будут специалисты из Госпиталя для ветеранов войн. На работу в «Ленэкспо» выйдут 100 медицинских работников. На одного врача будут приходиться 60 коек.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что комплекс «Ленэкспо» превратят в госпиталь для зараженных COVID-19.