На Ладожском озере нашли тела рыбаков, пропавших в марте

Сотрудники МЧС обнаружили тела трех мужчин, которые пропали в начале марта во время рыбалки в районе Ладожского озера в Ленобласти.

Как сообщили в главном управлении МЧС по региону, два тела нашли в четверг, 23 апреля, а третье обнаружили на следующий день. Их тела извлекли из акватории Ладожского озера рядом с деревней Сторожно, в нескольких километрах от Свирского маяка. Погибшими оказались двое мужчин 34-х лет, а третьему — 35 лет. Все они жили в селе Паша.

Обнаруженные спасателями тела рыбаков направили на судебную экспертизу.

Поиски рыбаков начались 10 марта. За день до этого они отправились на рыбалку. Уже ночью один из приятелей сообщил в полицию о происшествии на воле. Тогда спасатели смогли найти только лодку в 10 км от берега.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Финском заливе рыбак погиб, выпав из лодки.