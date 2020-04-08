Финском заливе рыбак погиб, выпав из лодки

Любитель рыбалки выпал из резиновой лодки в Финском заливе. Мужчину быстро достали из воды, однако спасти его не удалось.
Дирекция Комплекса защитных сооружений города сообщила на своем аккаунте в инстаграме, что инцидент произошел примерно в час дня сегодня, 8 апреля, в Кронштадтском корабельном фарватере. Рыбак стоял в лодке и неожиданно упал, потеряв равновесие.
Очевидцы заметили произошедшее и кинулись в воду спасать человека. Прибывшей на место бригаде скорой помощи не удалось спасти пострадавшего.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рядом с дамбой перевернулась резиновая лодка с двумя рыбаками. Рыбаки оказались в ледяной воде. Благодаря спасательным жилетами они самостоятельно смогли доплыть до берега.