Финском заливе рыбак погиб, выпав из лодки

Любитель рыбалки выпал из резиновой лодки в Финском заливе. Мужчину быстро достали из воды, однако спасти его не удалось.

Дирекция Комплекса защитных сооружений города сообщила на своем аккаунте в инстаграме, что инцидент произошел примерно в час дня сегодня, 8 апреля, в Кронштадтском корабельном фарватере. Рыбак стоял в лодке и неожиданно упал, потеряв равновесие.

Очевидцы заметили произошедшее и кинулись в воду спасать человека. Прибывшей на место бригаде скорой помощи не удалось спасти пострадавшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рядом с дамбой перевернулась резиновая лодка с двумя рыбаками. Рыбаки оказались в ледяной воде. Благодаря спасательным жилетами они самостоятельно смогли доплыть до берега.