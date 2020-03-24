Рядом с дамбой перевернулась резиновая лодка с двумя рыбаками

Происшествие произошло вчера, 23 марта. Мужчины ловили рыбку в Кронштадтском корабельном фарватере. Проходящее рядом судно устроило волну, которая снесла плавательное средство. Рыбаки оказались в ледяной воде. Благодаря спасательным жилетами они самостоятельно смогли доплыть до берега. Работники КЗС оказались мужчинам первую помощь и вызвали медиков. В результате инцидента пострадавших госпитализировали в одну из больниц Сестрорецка с диагнозом переохлаждение. Об этом сообщила Дирекция КЗС Санкт-Петербурга в своем Instagram-аккаунте.

Дирекция КЗС просит граждан соблюдать меры предосторожности и оценивать погодные условия перед выходом на воду. Особенно внимательными гражданам нужно быть находясь в непосредственной близости с акваторией судоходного канала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт ограничит движение по тоннелю на дамбе.