В дома в Купчино вернулась горячая вода и тепло

Работы завершили на три часа раньше, чем обещали.

Об этом стало известно сегодня вечером, 25 апреля. Обо всем сообщили в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербург». На улице Олеко Дундича произошла коммунальная авария, в результате которой жители домов поблизости остались без горячей воды и тепла. На место прибыли специалисты компании, которые обещали завершить ремонт трубы к концу текущего дня. В результате заменить три метра теплоцентрали удалось к семи вечера, так что теплоснабжение идет в штатном режиме.

Напоминаем, что в конце марта во Фрунзенском районе завершилась модернизация теплосети. Ровно через месяц в 12 жилых домах пропала вода из-за прорыва трубы. Каковы причины инцидента – непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после прорыва трубы на Луначарского в промоину провалился Renault Logan. По словам очевидцев, на помощь провалившемуся автомобилю за весь день так никто и не приехал.