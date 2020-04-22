После прорыва трубы на Луначарского в промоину провалился Renault Logan

В Выборгском районе на проспекте Луначарского прорвалась труба. В промоину провалился автомобиль марки Renault Logan. По словам очевидцев, на помощь провалившемуся автомобилю за весь день так никто и не приехал.

Инцидент произошел утром 22 апреля. На опубликованных снимках видно, что задняя часть машины находится в огромной яме.

«На Луначарского 62к1 сегодня утром прорвало трубу и в промоину провалился Рено Логан. Вокруг все огородили лентами, но машину до сих пор не вытащили. Службу 112 вызвали несколько часов назад!», — сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на проспекте Обуховской Обороны произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Машины перегородили проезд электротранспорту в обе стороны.