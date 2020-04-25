На Синявской вспыхнула квартира, жильцы чуть не остались без жилья

Там горела кухня на 10 квадратных метрах.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Обо всем сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Все случилось на Синявской улице в доме номер 16. Туда вызвали спасателей из-за пожара в одной из квартир – там горела кухня на десяти квадратных метрах. Пламя тушили 12 человек и три единицы техники. На ликвидацию им потребовалось всего полчаса, уже к половине девятого огонь был потушен. По предварительным данным, никто не пострадал.

Непонятно, каковы причины инциденты. А ведь в результате серьезного пожара без жилья могли остаться люди, которым нужно где-то соблюдать режим самоизоляции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали подозреваемую в краже смартфонов. В отношении гражданки возбудили уголовные дела из-за краж. Ее заключили под стражу. Общая сумма ущерба оценивается в 110 тысяч рублей.