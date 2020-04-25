В Петербурге задержали подозреваемую в краже смартфонов

Общая сумма ущерба – 110 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Обо всем сообщили в правоохранительных органах. Несколько дней назад на Московском проспекте была задержана уроженка Рязани, подозреваемую в серии краж смартфонов у девушек. По предварительным данным, россиянка причастна к краже у метро «Сенная площадь» – без смартфона за 25 тысяч рублей осталась одна из прохожих. Также девушка могла обчистить незнакомку в магазине на Невском проспекте и еще одну девушку на набережной Обводного канала.

В отношении гражданки возбудили уголовные дела из-за краж. Ее заключили под стражу. Общая сумма ущерба оценивается в 110 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчину поймали за кражей виски и текилы из гипермаркета в Ломоносове. Известно, что задержанный житель Петергофа ранее был судим за кражу и грабеж. Его передали полиции. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу.