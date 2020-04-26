В Северной Корее заявили, что Ким Чен Ын жив и деятелен

Государственное радио КНДР утром 26 апреля сообщило гражданам, что лидер страны Ким Чен Ын жив и занимается активной деятельностью.

Как сообщает агентство Ренхап, Ким Чен ЫН выразил благодарность рабочим, которые помогали создавать город Самчжиён. Однако как была передана благодарность, не уточняется.

Новой информации об участии лидера Северной Кореи в какой-либо деятельности не поступало.

Накануне американские СМИ сообщили, что северокорейский лидер Ким Чен Ын скончался после операции на сердце. Она якобы прошла неудачно из-за трясущихся рук врача.

До этого ходили слухи, что в последнее время у Ким Чена Ына фиксируются ухудшения здоровья. В частности, сообщалось, что у северокорейского лидера проблемы с сердцем и давлением, а вдобавок к этому сахарный диабет.

Ранее CNN отмечал, что Ким Чен Ына давно не видно на на различных политических мероприятиях, а причиной тому может быть нестабильное самочувствие. Тогда ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп, сказав, что это всего лишь слухи, которые пока еще не нашли официального подтверждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин встретился с Ким Чен Ыном на острове Русский.