В Лужском районе утром горела дача

Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Утром 26 апреля в Лужском районе Ленобласти произошел пожар.

В сельском поселении Невское загорелся дачный дом, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 04:26. В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники. Горела обстановка площадью 20 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 05:41. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что изначально о пожаре в Песочном сообщили очевидцы. Они рассказали, что с огнем боролись не менее семи спецмашин. На месте также работали правоохранители.