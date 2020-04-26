В Лужском районе утром горела дача

Утром 26 апреля в Лужском районе Ленобласти произошел пожар.
В сельском поселении Невское загорелся дачный дом, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Сообщение о пожаре поступило в 04:26. В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники. Горела обстановка площадью 20 квадратных метров.
Справиться с огнем удалось в 05:41. О пострадавших не сообщается.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что изначально о пожаре в Песочном сообщили очевидцы. Они рассказали, что с огнем боролись не менее семи спецмашин. На месте также работали правоохранители.