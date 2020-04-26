В Сосновом Бору полыхала дача на 30 «квадратах»

Утром 26 апреля в Сосновом Бору Ленобласти произошел пожар.
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, на территории поселка Ракопежи загорелся дачный дом. Сообщение о возгорании поступило в 05:42.
В ликвидации пожара участвовали семь человек личного состава МЧС. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
Справиться с огнем удалось в 06:16. О пострадавших не сообщается.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что изначально о пожаре в Песочном сообщили очевидцы. Они рассказали, что с огнем боролись не менее семи спецмашин. На месте также работали правоохранители.