В Сосновом Бору полыхала дача на 30 «квадратах»

Информацию сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области. Фото:pixabay.com

Информацию сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области. Фото:pixabay.com

Утром 26 апреля в Сосновом Бору Ленобласти произошел пожар.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, на территории поселка Ракопежи загорелся дачный дом. Сообщение о возгорании поступило в 05:42.

В ликвидации пожара участвовали семь человек личного состава МЧС. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 06:16. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что изначально о пожаре в Песочном сообщили очевидцы. Они рассказали, что с огнем боролись не менее семи спецмашин. На месте также работали правоохранители.