В Петербурге из квартиры пенсионерки грабитель вынес часов на миллион рублей

В Петербурге из квартиры пенсионерки грабитель вынес часов на миллион рублей
Сумма ущерба оценивается в 1,05 млн рублей. Фото: Pixabay

Из квартиры пенсионерки в доме на улице Харченко вынесли различных ценностей более чем на миллион рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась 61-летняя пенсионерка и рассказала о том, что неизвестный проник через окно в ее квартиру, которая находится на первом этаже. По ее словам, он украл кольцо с бриллиантами и четыре пары наручных часов. Сумма ущерба оценивается в 1,05 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что лже-домоуправительницы воспользовались доверием пенсионеров и проникли в квартиру, где отобрали у них 30 тысяч рублей. В полицию Приморского района обратились с заявлением о квартирном грабеже на улице Матроса Железняка.

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