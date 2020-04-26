В Петербурге из квартиры пенсионерки грабитель вынес часов на миллион рублей

Из квартиры пенсионерки в доме на улице Харченко вынесли различных ценностей более чем на миллион рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась 61-летняя пенсионерка и рассказала о том, что неизвестный проник через окно в ее квартиру, которая находится на первом этаже. По ее словам, он украл кольцо с бриллиантами и четыре пары наручных часов. Сумма ущерба оценивается в 1,05 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что лже-домоуправительницы воспользовались доверием пенсионеров и проникли в квартиру, где отобрали у них 30 тысяч рублей. В полицию Приморского района обратились с заявлением о квартирном грабеже на улице Матроса Железняка.