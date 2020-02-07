В Петербурге раскрыли ограбление пожилой семейной пары

Лже-домоуправительницы воспользовались доверием пенсионеров и проникли в квартиру, где отобрали у них 30 тысяч рублей.

Как сообщили в городском управлении МВД, накануне днем, 6 февраля, в полицию Приморского района обратились с заявлением о квартирном грабеже на улице Матроса Железняка.

Полиция выяснила, что на улице к 81-летнему пенсионеру подошли две женщины и представились работницами коммунальных служб. Они сообщили ему о якобы имеющейся задолженности по «коммуналке».

Вместе с ними мужчина поднялся в квартиру, где находилась его 82-летняя супруга. Внутри они начали словесно угрожать семейной паре и, открыто похитив 30 тысяч рублей, сбежали. Потерпевшие сразу вызвали полицию и описали приметы злоумышленниц правоохранителям.

Вскоре полицейский задержал подозреваемых, при этом одна из них прыснула в лицо стража порядка из газового баллончика. Задержанными оказались гражданки сопредельного государства, 15 и 29 лет.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали четырех мужчин, укравших у пенсионерки полмиллиона.