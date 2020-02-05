В Петербурге задержали четырех мужчин, укравших у пенсионерки полмиллиона

Они предложили пожилой женщине заменить газоанализаторы.

Об этом стало известно сегодня, 5 февраля. Обо всем сообщили в правоохранительных органах. Все случилось еще в конце января текущего года. Четыре молодых человека пришли к 79-летней женщине и представились сотрудниками петербургской фирмы. Они предложили поменять в ее квартире газоанализаторы, запросив за услугу 30 тысяч рублей. В следующий свой визит они хотели якобы заключить договор, а после скрылись.

Пенсионерка после ухода обманщиков не нашла в своем сейфе около 500 тысяч рублей, а с карты исчезли еще более 230 тысяч рублей. Она тут же обратилась в полицию, мошенников удалось задержать спустя несколько дней поисков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полицейские задержали пожилую жительницу Гатчины, подозреваемую в убийстве пенсионера.