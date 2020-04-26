Южнокорейские эксперты рассказали, чем мог заболеть Ким Чен Ын

Северокорейский лидер Ким Чен Ын, скорее всего, получил некую травму, которая не угрожает его жизни, но препятствует его появлению на публике. Речь может идти о вновь поврежденной лодыжке, считают южнокорейские эксперты.

«Я склоняюсь к версии, что это травма, не угрожающая его жизни. В Северной Корее в бытность председателя Госкомитета обороны Ким Чен Ира часто бывали случаи, когда важные мероприятия отменялись или проходили по сокращённой программе, если у лидера были проблемы со здоровьем», — рассказал профессор Университета северокорейских исследований Син Чжондэ, сообщает РИА «Новости».

Накануне американские СМИ сообщили, что северокорейский лидер Ким Чен Ын скончался после операции на сердце. Она якобы прошла неудачно из-за трясущихся рук врача.

До этого ходили слухи, что в последнее время у Ким Чена Ына фиксируются ухудшения здоровья. В частности, сообщалось, что у северокорейского лидера проблемы с сердцем и давлением, а вдобавок к этому сахарный диабет.

Ранее CNN отмечал, что Ким Чен Ына давно не видно на на различных политических мероприятиях, а причиной тому может быть нестабильное самочувствие. Тогда ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп, сказав, что это всего лишь слухи, которые пока еще не нашли официального подтверждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин встретился с Ким Чен Ыном на острове Русский.