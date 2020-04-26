Индекс самоизоляции в Петербурге находится пока в зеленой зоне

Сервисы «Яндекса» пока держат Петербург в зеленой зоне.

На 10:01 индекс самоизоляции в Петербурге утром в воскресенье, 26 апреля, составляет 4,0. В пригородах, включая Мурино, Сертолово, Пушкин, Колпино и Красное Село, показатель составляет от 3,9 до 4,2.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 923 285 человек. Скончались 203 308, при этом 837 531 человек выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 74 588 человек, умерли 681. При этом 6 250 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.