В Петербурге от коронавируса скончался нейрохирург

Медик работал заведующим отделения нейрохирургии №2 в Александровской больнице.

Эпидемия коронавируса продолжает забирать жизни врачей, которые сейчас стоят на передовой в борьбе с тяжелой болезнью.

Сегодня, 26 апреля, стало известно о смерти нейрохирурга Алексея Филиппова. Об этом сообщает Мойка78 с ссылкой на Комитет по здравоохранению Петербурга.

В последнее время врач пребывал в больнице имени Боткина, где получал лечение после выявления коронавирусной инфекции. К сожалению, старания специалистов стационара оказались тщетными. Подробности о точной причине смерти неизвестны. Филиппову был всего 51 год.

Напомним, это не первая печальная новость о смерти медицинского работника. Ранее умер врач-анестезиолог Сергей Белошицкий. Он работал в медицине очень много лет. Сначала 20 лет в Елизаветинской больнице, а позднее в Александровской. Белошицкий также был помещен в инфекционную больницу имени Боткина с положительным тестом на COVID-19, но справиться с болезнью не смог.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге еще четыре человека скончались от коронавируса.