Ленобласть снова ждет мороз и гололедица

Грядущие майские праздники не являются весомыми аргументами для погоды. Теплая весна пока немного задерживается.

В понедельник, 27 апреля, в регионе ожидается облачная погода. Возможны прояснения. Осадки не заставят себя ждать. Пройдет как мокрый снег, так и дождь. Ветер с ночного северо-западного сменится днем на северный. Сильно дуть при этом он не будет. Ночью подморозит — столбик термометра максимально опустится до -4. Днем воздух прогреется от +4 до +9 градусов. Атмосферное давление незначительно устремится вверх. Ночью ожидается гололедица. В связи с этим, на дорогах гражданам стоит быть внимательнее. Об этом сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Во вторник, 28 апреля, установится облачная погода и снова в течение дня пройдут дожди с мокрым снегом. Усиления ветра не ожидается, сам он будет переменным. Ночью температура примет значения от -4 до +1, в днем потеплеет до +10. Ночью и утром по-прежнему на дорогах местами усложнять жизнь водителям будет гололедица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев ожидает снежная погода в воскресенье.