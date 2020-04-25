Петербуржцев ожидает снежная погода в воскресенье

Осадки будут идти не целый день, но есть ли разница, когда проводишь целые дни дома?

Синоптики поделились прогнозами на 26 апреля. Обо всем сообщили в главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу. Временами в городе может выпасть мокрый снег и пойти дождь. В остальные часы ожидаются прояснения. Воздуха в светлое время суток прогреется до плюс восьми градусов, а ночью столбик термометра опустится до минус одного градуса. Ветер, гуляющий по пустым улицам Петербурга, разгонится до 11 метров в секунду. Атмосферное давление меняться сильно не будет.

Тем не менее, петербуржцы должны оставаться дома и наслаждаться видами из окна из-за введенного режима самоизоляции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что теплая погода в Петербурге способствует распространению коронавирусной инфекции. «Идеальные» условия для размножения вируса — температура от +2 до +10 градусов тепла.