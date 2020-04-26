Беглов принес слова соболезнования в связи со смертью врача Александровской больницы

Врач-нейрохирург Алексей Филиппов скончался от осложнений, вызванной коронавирусной инфекцией. Пневмонию медик побороть не смог.

Губернатор Петербурга Александр Беглов связался с женой погибшего и принес ей свои соболезнования. Семья осталась без отца.

«Тяжело и горько осознавать, что новый коронавирус уносит жизни тех, кто по призванию лечит больных людей» — сказал градоначальник

Филиппов работал в Александровской больнице с конца лета 2016 года. Он совершал массу сложнейших нейрохирургических операций, чем спас немало жизней.

Отмечается, что семья медика получит выплату от Петербурга в размере миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Беглов в очередной раз отметил важность самоизоляции. Ведь этим граждане могут сами спасти чужие жизни. В том числе и жизни врачей, которые сейчас стоят на передовой в борьбе с COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге от коронавируса скончался нейрохирург.