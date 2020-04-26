Петербуржцы проводят выходной дома. Индекс самоизоляции 4,1 балл

Неизвестно, сыграла свою роль сознательность или же не самая лучшая погода в городе, но ситуация с соблюдением самоизоляции на текущих выходных стала немного лучше.

По состоянию на 21:00, в Северной столице индекс принял значение в 4,1 балла. Это говорит о том, что большая часть жителей города находится дома. Однако, в период с 10:00 до 19:00 наблюдались некоторые скачки. Худший показатель за сегодня, 26 апреля, показал временной период с 13:00 до 16:00. Тогда индекс был зафиксирован в оранжевой зоне и составлял 3,5 балла, что говорило о большом количестве граждан, пребывающих на улицах.

Дорожная обстановка в настоящее время спокойная, пробок не наблюдается (1 балл).

В Москве, в которой с недавнего времени ввели спецпропуска, индекс самоизоляции на момент 21:00 составляет 4,3, что незначительно больше, чем в городе на Неве, в котором подобных ограничений пока нет.

Среди городов миллионников, которые живут по московскому времени, на момент 21:00, лучше всего соблюдают самоизоляцию жители Нижнего Новгорода — 4,4 балла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что индекс самоизоляции в Петербурге находится пока в зеленой зоне.