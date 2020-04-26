Стал известен самый прибыльный фильм 2019 года

Стал известен самый прибыльный фильм 2019 года
Кадр из фильма "Мстители: финал"

Фанаты комиксов наверняка могут предположить, кто стал лидером рейтинга самых успешных фильмов последнего года.

Эпичное завершение фильмов про супергероев, спасающих планету, под названием «Мстители. Финал» заняли первую строчку в списке картин, которые принесли самое большое количество денежных средств своим создателям. Благодаря огромной фанатской базе и невероятному успеху франшизы, Marvel удалось заработать 890 миллионов долларов. Об этом сообщает Deadline с ссылкой на экспертов-составителей данного топа.

На втором месте расположилось долгожданное продолжение мультфильма «Disney» «Холодное сердце — 2». Первый полнометражный фильм о приключении королевы Эренделла Эльзы, ее сестры Анны, а также их друзей, обрел невероятную популярность. В связи с этим, было снято столь желанное поклонниками продолжение. Сборы картины составили 599 миллионов долларов.

На третьем месте оказалась пересъёмка культового «Короля льва» от Disney. Пусть многие и скептически отнеслись к такому переосмысливанию классики, своего зрителя фильм нашел, а заодно и заполучил в прокате 580 миллионов долларов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Союзмультфильм» хочет вернуть права на Чебурашку у японцев.

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