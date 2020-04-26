Стал известен самый прибыльный фильм 2019 года

Фанаты комиксов наверняка могут предположить, кто стал лидером рейтинга самых успешных фильмов последнего года.
Эпичное завершение фильмов про супергероев, спасающих планету, под названием «Мстители. Финал» заняли первую строчку в списке картин, которые принесли самое большое количество денежных средств своим создателям. Благодаря огромной фанатской базе и невероятному успеху франшизы, Marvel удалось заработать 890 миллионов долларов. Об этом сообщает Deadline с ссылкой на экспертов-составителей данного топа.
На втором месте расположилось долгожданное продолжение мультфильма «Disney» «Холодное сердце — 2». Первый полнометражный фильм о приключении королевы Эренделла Эльзы, ее сестры Анны, а также их друзей, обрел невероятную популярность. В связи с этим, было снято столь желанное поклонниками продолжение. Сборы картины составили 599 миллионов долларов.
На третьем месте оказалась пересъёмка культового «Короля льва» от Disney. Пусть многие и скептически отнеслись к такому переосмысливанию классики, своего зрителя фильм нашел, а заодно и заполучил в прокате 580 миллионов долларов.
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