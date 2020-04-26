Надежда Бабкина продолжает лечение в хорошем настроении

Хоть болезнь пока и требует медицинского наблюдения в стенах стационара, певица не унывает и мыслит позитивно.

Певица передала всем поклонникам и знакомым слова приветствия, а также активно интересовалась делами театра «Русская песня» где является художественным руководителем. Об этом рассказал концертный директор народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной Сергей Горох.

Горох сообщил, что артистка позвонила ему самостоятельно, потому что ей было интересно узнать, что происходит в театре. Правда, новостей особо рассказать не пришлось, ведь в режиме самоизоляции учреждение временно оказалось закрыто, а все запланированные спектакли и выступления перенесены. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, новость о госпитализации Бабкиной появилась 7 апреля. Певице диагностировали пневмонию. При этом, проведенный тест не выявил коронавирусную инфекцию. Уже в тот же день медики ввели артистку в медикаментозную кому. Спустя неделю появилась новость о том, что из глубокого вынужденного сна Бабкина смогла успешно выйти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Надежда Бабкина вышла на связь из больницы.