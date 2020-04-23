Надежда Бабкина вышла на связь из больницы

Она созвонилась сыну и концертному директору своего театре.

Об этом стало известно 23 апреля. Обо всем сообщает НТВ. Народная артистка России Надежда Бабкина пришла в себя и впервые вышла на связь из больницы. Она поговорила с сыном и концертным директором своего театра Сергеем Горохом. Больше всего знаменитость волнует, поздравят ли ее внучку с пятилетием. Также она спрашивала, состоится ли Парад Победы и как обстоят дела в театре. Горох заверил ее, что переживать не нужно. Из-за режима самоизоляции все работают удаленно, но актеры продолжают репетировать и записывать себя на видео, чтобы потом показать Бабкиной.

Знакомый Бабкиной признал, что она сказала, что у нее все нормально, но в детали она вдаваться не стала. Голос Гороху показался бодрым, у нее хорошее настроение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что личный водитель Бабкиной и его семья заразились коронавирусом. 71-летняя певица и телеведущая уже больше двух недель находится в одной из столичных клиник с пневмонией.