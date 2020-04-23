Личный водитель Бабкиной и его семья заразились коронавирусом

Коллега Надежды Бабкиной по «Модному приговору», историк моды Александр Васильев рассказал, что водитель певицы и его семья заразились COVID-19.

71-летняя певица и телеведущая уже больше двух недель находится в одной из столичных клиник с пневмонией. Предполагалось, что она вызвана коронавирусной инфекцией, но эту информацию не подтвердили. Соведущий Бабкиной, Александр Васильев также недавно серьезно переболел воспалением легких, между тем, два теста на COVID-19, сданных в Коммунарке, показали отрицательный результат.

Теперь Васильев рассказал, что у водителя артистки, а также его жены и сына выявили коронавирусную инфекцию. Остается неясным, кто стал источником распространения болезни и были ли верны результаты тестов Бабкиной.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по состоянию на 18 апреля, Бабкина все еще не встала с больничной койки и не могла говорить. Тем не менее, звезду отключили от аппарат ИВЛ, и медики отмечают положительную тенденцию.