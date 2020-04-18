Надежда Бабкина по-прежнему прикована к постели и не может говорить

Надежда Бабкина по-прежнему прикована к постели и не может говорить
Еще 26 марта Бабкина делилась зажигательными фото с мероприятия. Фото: Instagram @ngbabkina

Вот уже больше двух недель звезда отечественной сцены Надежда Бабкина борется с пневмонией в стенах клиники. Певица все еще не встает с постели и общается жестами из-за установленной трахеостомы.

70-летняя артистка попала в больницу 1 апреля. Она некоторое время находилась в медикаментозной коме: врачи объяснили, что это поддерживающие меры для облегчения работы организма в период нахождения на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Несмотря на то, что сейчас Бабкину отключили от аппарата, восстановление проходит не так быстро, как хотелось бы: функция речи еще не восстановлена и вставать с кровати певица пока не может.

При этом, как пишет «СтарХит», официальный диагноз артистки — пневмония, вызванная коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коллега Бабкиной по «Модному приговору», телеведущий и историк моды Александр Васильев попал в Коммунарку с аналогичным диагнозом, но, к счастью, в более легком состоянии.

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Надежда Бабкина по-прежнему прикована к постели и не может говорить
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