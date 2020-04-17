Васильев пожаловался на «дурманящее» лечение в Коммунарке

Историк моды Александр Васильев рассказал о лечении в московской больнице, а также о результатах своих тестов на коронавирусную инфекцию.

В медицинский центр в Коммунарке телеведущий попал после медобследования, в результате которого была выявлена двусторонняя пневмония. В своем Instagram-аккаунте телеведущий отметил, что назначенное лечение было «несколько дурманящим». Он объяснил, что ему все время хочется спать, а также появилась апатия.

По словам Васильева, врачи заверили, что это нормальная реакция организма. Телеведущий добавил, что он дважды сдавал тест на коронавирус, и в обоих случаях результат оказался отрицательным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Васильев вызвал врачей после того, как у него появился сухой кашель и поднялась температура. Обо всем телеведущий рассказал в соцсети.