В Сеуле прокомментировали сообщения о здоровье Ким Чен Ына

Правительство Южной Кореи прокомментировало слухи о проблемах со здоровьем северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«В связи со слухами о проблемах со здоровьем председателя (Госсовета КНДР) Ким Чен Ына в Северной Корее нет признаков, их подтверждающих, и никаких необычных тенденций не замечено, как уже было объявлено на заседании президиума Совета национальной безопасности», — заявил представитель министерства по делам национального объединения Чо Хе Силь, сообщает агентство Рёнхап.

Накануне американские СМИ сообщили, что северокорейский лидер Ким Чен Ын скончался после операции на сердце. Она якобы прошла неудачно из-за трясущихся рук врача.

До этого ходили слухи, что в последнее время у Ким Чена Ына фиксируются ухудшения здоровья. В частности, сообщалось, что у северокорейского лидера проблемы с сердцем и давлением, а вдобавок к этому сахарный диабет.

Ранее CNN отмечал, что Ким Чен Ына давно не видно на на различных политических мероприятиях, а причиной тому может быть нестабильное самочувствие. Тогда ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп, сказав, что это всего лишь слухи, которые пока еще не нашли официального подтверждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин встретился с Ким Чен Ыном на острове Русский.