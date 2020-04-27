В Сеуле прокомментировали сообщения о здоровье Ким Чен Ына

В Сеуле прокомментировали сообщения о здоровье Ким Чен Ына
Председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын Фото: wikipedia

Правительство Южной Кореи прокомментировало слухи о проблемах со здоровьем северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«В связи со слухами о проблемах со здоровьем председателя (Госсовета КНДР) Ким Чен Ына в Северной Корее нет признаков, их подтверждающих, и никаких необычных тенденций не замечено, как уже было объявлено на заседании президиума Совета национальной безопасности», — заявил представитель министерства по делам национального объединения Чо Хе Силь, сообщает агентство Рёнхап.

Накануне американские СМИ сообщили, что северокорейский лидер Ким Чен Ын скончался после операции на сердце. Она якобы прошла неудачно из-за трясущихся рук врача.

До этого ходили слухи, что в последнее время у Ким Чена Ына фиксируются ухудшения здоровья. В частности, сообщалось, что у северокорейского лидера проблемы с сердцем и давлением, а вдобавок к этому сахарный диабет.

Ранее CNN отмечал, что Ким Чен Ына давно не видно на на различных политических мероприятиях, а причиной тому может быть нестабильное самочувствие. Тогда ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп, сказав, что это всего лишь слухи, которые пока еще не нашли официального подтверждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин встретился с Ким Чен Ыном на острове Русский.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ким чен ын северная корея южная корея
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Литве число зараженных коронавирусом достигло 1449 человек
Прогноз и ставка. “Вальтер Ферретти” – “Манагуа”: команды сыграют осторожно
Волонтеров Петербурга обеспечат велосипедами
Россия обогнала Китай по числу заболевших коронавирусом
Школы Петербурга получили бланки на досрочное завершение учебного года
Детям Петербурга выдали более 941 тысячи продуктовых наборов
В Петербурге зафиксировали 161 новый случай заражения коронавирусом
В Госдуме высказались о переносе майских праздников