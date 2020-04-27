На Заставской изнасиловали водителя «Яндекс.Такси»

Водитель «Яндекс.Такси» с заявлением, что в салоне автомобиля такси ее изнасиловал знакомый гражданин Узбекистана без определенного места жительства.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 25 апреля ночью у дома №22 на Заставской улице. Полиция уже задержала подозреваемого.

Сотрудники полиции изъяли перцовый баллончик, следы рук, следы обуви, а также биоматериалы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 31 октября 2018 года 37-летний обвиняемый и его жертва весело проводили время в квартире одного из домов города Подпорожье. Однако посиделка зашла слишком далеко, и мужчина изнасиловал собутыльницу.