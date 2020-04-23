В Ленобласти мужчина изнасиловал и зарезал собутыльницу

Житель Подпорожского района Ленинградской области в ходе совместного распития спиртного с приятельницей изнасиловал и жестоко убил её.

Как сообщили gazeta.spb.ru в региональном управлении Следственного комитета по Ленинградской области, в ночь на 31 октября 2018 года 37-летний обвиняемый и его жертва весело проводили время в квартире одного из домов города Подпорожье. Однако посиделка зашла слишком далеко, и мужчина изнасиловал собутыльницу.

После злоумышленник решил, что этого недостаточно, схватил нож и нанес многочисленные удары в область шеи и груди. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте. Суд приговорил мужчину к 15 годам в колонии строгого режима.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для жителя Колпино пьяная посиделка с соседом закончилась уголовным делом и смертью последнего.