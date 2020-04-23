В Колпино мужчина вонзил нож в соседа

В Колпино мужчина вонзил нож в соседа. Правоохранители задержали подозреваемого в преступлении. Мужчина оказался с «хорошим» багажом.

Все произошло во вторник, 21 апреля, на Павловской улице. В отдел полиции поступило сообщение о ножевом ранении в квартире одного из домов.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в ходе розыска полицейские поймали подозреваемого у дома 85 по ул. Веры Слуцкой. Им оказался неоднократно судимый местный житель 1969 года рождения.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга толкнул 83-летнюю женщину, в результате чего она получила перелом. Теперь мужчину ждут судебные разбирательства.