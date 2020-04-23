Петербуржец ответит перед судом за причинение вреда здоровью 83-летней женщине

Петербуржец ответит перед судом за причинение вреда здоровью 83-летней женщине
Петербурженка получила перелом. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительный акт в отношении мужчины, причинившего тяжкий вред здоровью пенсионерке.

Обо всем стало известно в четверг, 23 апреля. Согласно данным следствия, в феврале текущего года обвиняемый в ходе конфликта с 83-летней женщиной толкнул ее, после чего она не удержалась на ногах и упала на асфальт. У горожанки диагностировали перелом, который расценивается как тяжкий вред здоровью.

Как сообщили в прокуратуре города, обвиняемый вину не признал.

Уголовное дело рассмотрит мировой судебный участок №1.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кингисеппе двухлетний ребенок подавился арахисом и умер. Отец отнес малыша в приемный покой медучреждения, где во время реанимационных действий ребенок скончался.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
пенсионерка происшествия прокуратура санкт-петербурга стрельба
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Авиакомпания «Россия» отменила до конца мая все рейсы между ...
В Петербурге зафиксирован 191 случай коронавируса
Количество киберпреступлений из-за коронавируса превысило показатели ...
Петербург не попал в список возможных городов для доигровки РПЛ
Пьяного петербуржца избили и оставили без связи и денег
«Аэрофлот» объявил о сокращении числа внутренних рейсов
В Ленобласти еще 39 человек заразились коронавирусом
Больше 8 тысяч человек в Петербурге за сутки проверили на коронавирус