Петербуржец ответит перед судом за причинение вреда здоровью 83-летней женщине

В Петербурге прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительный акт в отношении мужчины, причинившего тяжкий вред здоровью пенсионерке.

Обо всем стало известно в четверг, 23 апреля. Согласно данным следствия, в феврале текущего года обвиняемый в ходе конфликта с 83-летней женщиной толкнул ее, после чего она не удержалась на ногах и упала на асфальт. У горожанки диагностировали перелом, который расценивается как тяжкий вред здоровью.

Как сообщили в прокуратуре города, обвиняемый вину не признал.

Уголовное дело рассмотрит мировой судебный участок №1.

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