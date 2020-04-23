В Кингисеппе двухлетний ребенок подавился арахисом и умер

В Кингисеппе скончался маленький ребенок. По словам родителей, он подавился орехами.

Все произошло в среду, 22 апреля, в квартире на Октябрьской улице. Вечером в ОМВД из Кингисеппской больницы поступило сообщение о том, что в приемный покой доставили труп ребенка.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в результате проверки было установлено, что двухлетний мальчик ел арахис и подавился. 31-летний отец ребенка самостоятельно отнес сына в приемный покой медучреждения, где во время реанимационных действий малыш скончался.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Семья полная, благополучная, на учете не состоит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Петербурга обвинила сожителя в приставаниях к ее несовершеннолетней дочери. Она рассказала, что преступный инцидент произошел 8 апреля в квартире на Меншиковском проспекте.