Петербурженка обвинила сожителя в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери

Жительница Калининского района обвинила сожителя в приставаниях к своей несовершеннолетней дочери.

Петербурженка обратилась в отдел полиции. 43-летняя женщина рассказала, что в ночь на 8 апреля 38-летний отчим, применив физическую силу, изнасиловал ее 17-летнюю дочь дочь.

Как стало известно gazeta.spb.ru, женщина уточнила, что все произошло в одном из домов по Меншиковскому проспекту. Дочь ранее об этом не сообщала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава направления «Газпромнефти» лишился Toyota Camry за 1,5 миллиона рублей. Петербуржец оставил машину у дома №8 на Военной улице, а когда вернулся, обнаружил, что машины на месте уже нет.