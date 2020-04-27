Рекордно жаркий год спрогнозировали в Гидрометцентре

Рекордно жаркий год спрогнозировали в Гидрометцентре
Этот год может побить все рекорды по высокой температуре. Фото: pixabay

2020 год может стать одним из самых жарких в истории страны, хотя рекордно высокая температура не гарантирована.

Обо всем сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, нынешний год может стать хоть и не самым жарким в истории, но вторым или третьим в ранге температур.

Вильфанд подчеркнул, что высокая температура будет «безусловно». Он отметил, что с вероятностью 99% этот год войдет в пятерку самых жарких, сообщает РИА Новости.

Ранее в Национальном управлении по исследованиям океана и атмосферы США заявляли, что этот год может побить все рекорды по высокой температуре с вероятностью 75%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям России пообещали теплый май. В Гидрометцентре сообщили, что последний месяц весны в этом году выдастся теплым. В Петербурге прогнозируется обычная для мая температура.

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