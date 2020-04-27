Минюст отазался от повышения штафов

Министерство юстиции отказалось от запланированного повышения штрафов. Решение принято по результатам общественного обсуждения проекта нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

В Минюсте сообщили, что по итогам публичного обсуждения проекта поступило около 1 тыс. 300 предложений по 467 вопросам. Наибольшее число из них касалось Особенной части нового КоАП — часть, в которой содержатся составы административных правонарушений, пишет «ТАСС».

Ужесточить, в частности, планировалось штрафы за нарушение ПДД. Так, штрафы за превышение скорости от 20 до 40 км/ч для водителей предлагалось увеличить до 3 тыс. рублей (сейчас 500), от 40 до 60 км/ч — до 4 тыс. (сейчас 1,5 тыс.) и т.д.

Проекты новых КоАП и Процессуального кодекса будут внесены в правительство в мае, в июне — в Госдуму. Ожидается, что в силу они вступят в 2021 году.