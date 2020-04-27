Труп женщины нашли возле дома на улице Коллонтай

В Невском районе обнаружили труп женщины с кровоподтеками на теле. Пока неизвестно, сколько он там пролежал.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на минувших выходных у дома №38 по улице Коллонтай был обнаружен труп женщины с кровоподтеками на лице и ногах. Личность погибшей пока не установлена, однако известно, что ей около 45-50 лет. Она была одета в черную куртку, синие джинсы и полосатый свитер.

Правоохранители не обнаружили внешних признаков насильственной смерти.

Причину смерти установят судмедэксперты. Следственные органы начали проверку по факту произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Гатчины зарезала бывшего супруга и спрятала его труп в диване. Предполагается, что бывшие супруги вместе распивали алкоголь в ее квартире и поссорились. В результате женщина несколько раз ударила ножом в грудь.