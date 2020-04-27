Жительница Гатчины зарезала бывшего супруга и спрятала его труп в диване

В Гатчинском районе Ленобласти местную жительницу подозревают в убийстве бывшего супруга, тело которого было найдено в диване.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло в квартире дома №6А по улице Крупской, где был обнаружен труп жителя Гатчины с ножевыми ранениями в области груди.

Стражи порядка задержали подозреваемую в тот же день в одном из домов по проспекту 25 Октября. Ей оказалась бывшая супруга убитого. Она была в нетрезвом состоянии.

Предполагается, что бывшие супруги вместе распивали алкоголь в ее квартире и поссорились. В результате женщина несколько раз ударила ножом в грудь.

На месте происшествия правоохранители изъяли отпечатки пальцев, восемь ножей и гаечный ключ.

Женщину отправили в изолятор временного содержания. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция задержала мужчину, который ножом ударил петербуржца на Лесном проспекте.