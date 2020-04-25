Полиция задержала мужчину, который ножом ударил петербуржца на Лесном проспекте

В вестибюле станции метро «Лесная» сотрудники Управления полиции на метрополитене задержали 31-летнего рабочего коммерческой фирмы.

Выяснилось, что он во время внезапно возникшей ссоры ножом ударил 38-летнему мужчину. Инцидент произошел 23 апреля около 22:00 у дома 59 по Лесному проспекту.

Как стало известно gazeta.spb.ru, потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в умышленном причинении несовершеннолетнему тяжкого вреда здоровью. Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью правоохранители возбудили уголовное дело.