Полиция задержала мужчину, который ножом ударил петербуржца на Лесном проспекте

Полиция задержала мужчину, который ножом ударил петербуржца на Лесном проспекте
Нож. Фото: Baltphoto

В вестибюле станции метро «Лесная» сотрудники Управления полиции на метрополитене задержали 31-летнего рабочего коммерческой фирмы.

Выяснилось, что он во время внезапно возникшей ссоры ножом ударил 38-летнему мужчину. Инцидент произошел 23 апреля около 22:00 у дома 59 по Лесному проспекту.

Как стало известно gazeta.spb.ru, потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в умышленном причинении несовершеннолетнему тяжкого вреда здоровью. Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью правоохранители возбудили уголовное дело.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
лесной проспект нож происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Роспотребнадзоре назвали условия прекращения передачи COVID-19
Жителя Киришей обвинили в развращении 8-летней девочки
Стало известно, как проходит плановое лечение во время пандемии
При жесткой посадке вертолета Ми-26 на Ямале пострадали шесть человек
Число случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 2,8 миллиона
На проспекте Стачек задержали двух мужчин с наркотиками
Роспотребнадзор дал рекомендации по возобновлению работы общепита
Для пенсионеров и дачников предложили ввести пропуска