Рецидивист пырнул ножом подростка за отказ дать деньги на алкоголь

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в умышленном причинении несовершеннолетнему тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью правоохранители возбудили уголовное дело. Подозреваемым оказался 50-летний неоднократно судимый мужчина.

Установлено, что все произошло 23 апреля на крыльце продовольственного магазина на улице Стойкости. Подозреваемый попросил у 17-летнего воспитанника социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних денег на спиртное. Услышав отказ, он ударил подростка ножом в грудь.

Бригада скорой помощи госпитализировала потерпевшего в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец убил собутыльника в заброшенном здании на Обуховской Обороны.