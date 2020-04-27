Полиция задержала барсеточников, похищавших сумки из автомобилей в Парголово

Полицейские задержали злоумышленников, которых подозревают в кражах сумок из припаркованных иномарок в Парголово на севере Петербурга. Один из них был на угнанной машине в момент задержания.

Как сообщили в главке МВД по Петербургу, подозреваемыми оказались двое мужчин 47 и 50 лет. Оба безработные.

Младшего задержали 21 апреля на проспекте Науки, он был за рулем угнанной «Мазды». А его соучастника задержали на следующий день в СНТ «Якорное» в поселке Большая Ижора в Ленобласти.

Установлено, что задержанные совершили две кражи из автомобиля на улице Парковой в один день.

В первом случае злоумышленники похитили сумку из автомобиля «КИА Спортейдж», а во втором — рюкзак из автомобиля «Вольво». Были возбуждены уголовное дела.

Подозреваемые находятся под стражей.

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