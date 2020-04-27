Мужчина в Ленобласти попытался украсть трактор, который сразу же заглох

Мужчина в Ленобласти попытался украсть трактор, который сразу же заглох
Подозреваемый задержан. Фото: Baltphoto

Угонщик не отличился везением в совершении своих недобрых умыслов.

Во Всеволожске полиция задержала жителя Петербурга, который завел трактор тягач «Фотон-1254» и попытался на нем уехать. Примечательно, что для этого он пробрался на охраняемую территорию управляющей компании. Об этом в правоохранительные органы сообщил 47-летний председатель правления садоводства «Дунай», в котором и произошло описываемое событие.

Как стало известно gazeta.spb.ru, полиция приехала на вызов и застала угонщика в кабине тягача. Все дело в том, что транспорт заглох практически сразу после начала движения. Преодолеть удалось лишь несколько метров. В итоге, 25-летний безработный был задержан. Ущерб оценивается в 5 миллионов рублей. Техника возвращена своему законному собственнику.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении чужим транспортом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП с трактором спровоцировало 10-километровую пробку на КАД.

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