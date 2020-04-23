ДТП с трактором спровоцировало 10-километровую пробку на КАД

В Петербурге на внутреннем кольце КАД на участке от Выборгского шоссе до проспекта Культуры ранним утром 23 апреля образовался многокилометровый затор.

Дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали легковой автомобиль и трактор, случилось около 8 утра и спровоцировало 10-километровую пробку, крайне нехарактерную для этого времени и текущей эпидемиологической обстановки. Тем не менее, это была не утренняя единственная авария, остановившая дорожное движение.

Еще раньше, в 7:27 утра также на внутреннем кольце, от Пискаревского проспекта до Рябовского шоссе, пробка растянулась на два километра. По словам автомобилистов, в заторе можно было провести больше 40 минут.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на развязке КАД возле Пискаревского проспекта до 8 мая ведутся ремонтные работы.