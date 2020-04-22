Участок КАД возле Пискаревского проспекта перекроют до 8 мая

Работы будут вестись до 8 мая 2020 года. Фото: Baltphoto

Работы будут вестись до 8 мая 2020 года. Фото: Baltphoto

На кольцевой автодороге в Петербурге на две недели ограничат движение транспорта в связи с ремонтными работами на развязке возле Пискаревского проспекта.

Об этом в среду, 22 апреля, сообщают в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад». Ремонтные работы будут вестись на внешнем участке кольца. Рабочие заменят сборные лотки на разделительной полосе. Для этого необходимо перекрыть третью и четвертую полосы движения.

На первых во время проведения работ будет действовать ограничение скорости — до 50 километров в час. Работы, с целью скорейшего выполнения, будут вестись в две смены. Перед участком также установят все необходимые предупредительные знаки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт теплосети временно остановит транспортное движение по участку улицы Жукова в Калининском районе Санкт-Петербурга.