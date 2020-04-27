Пожилой велосипедист погиб в ДТП в Сосновом Бору

Пожилой велосипедист погиб в ДТП в Сосновом Бору
Велосипедист скончался в больнице. Фото: pixabay

В Ленинградской области мужчина на китайской иномарке Zotye сбил велосипедиста.

Согласно предварительной информации регионального управления ГИБДД, все произошло в половину десятого вечера в воскресенье, 26 апреля, в Сосновоборском городском округе. Мужчина 42-х лет за рулем Zotye сбил велосипедиста, которые выехал на проезжую часть в ДНТ «Солнечное».

Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в больницу, однако мужчина скончался в медучреждении. Его личность пока не установлена. Известно лишь то, что ему около 65 лет.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что виновник смертельного ДТП на «Дороге Жизни» скрылся с места происшествия. В Ленинградской области произошла смертельная авария с пешеходом, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

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