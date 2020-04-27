Глава правительства России поручил ведомствам разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать варианты поэтапной отмены ограничений для предпринимателей, введенных в связи с коронавирусом, сообщается на сайте правительства России.

«Подготовить и представить в правительство РФ согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей», — говорится в сообщении.

Предложения должны быть сформулированы до 30 апреля.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 002 887 человек. Скончались 207 080, при этом 882 482 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 87 147 человек, умерли 797. При этом 7 346 пациентов вылечились.

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