Глава правительства России поручил ведомствам разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Глава правительства России поручил ведомствам разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать варианты поэтапной отмены ограничений для предпринимателей, введенных в связи с коронавирусом, сообщается на сайте правительства России.

«Подготовить и представить в правительство РФ согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей», — говорится в сообщении.

Предложения должны быть сформулированы до 30 апреля.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 002 887 человек. Скончались 207 080, при этом 882 482 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 87 147 человек, умерли 797. При этом 7 346 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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