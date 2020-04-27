В июле Ленобласть планирует открыть детские лагеря

В июле Ленобласть планирует открыть детские лагеря
Отправить на отдых уже в июне также могут отправить детей медицинских работников. Фото: lenobl.ru

Власти Ленинградской области не намерены срывать летнюю оздоровительную программу из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Губернатор региона Александр Дрозденко считает, что будет гораздо лучше, если эпидемиологически небезопасное летнее время дети проведут под организованным присмотром. Поэтому стандартные смены в оздоровительных лагерях в Ленобласти все равно пройдут, но только в июле. Профильные ведомства разработают серьезный комплекс превентивных мер, чтобы не допустить появления коронавируса на территориях лагерей или школьных площадок.

Дрозденко поручил комитету по здравоохранению организовать экспресс-тестирование на коронавирус для детей. При этом работу лагерей планируется запустить уже в июне, чтобы организовать оздоровительный отдых для детей-сирот из ресурсных центров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошедшие сутки в 47 регионе выявлено 43 случая заражения коронавирусом.

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