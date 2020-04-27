В Ленобласти зафиксировано 43 новых случая коронавируса

В Ленобласти зафиксировано 43 новых случая коронавируса
Коронавирус. Фото: Pixabay

Роспотребнадзор по Ленинградской области опубликовал обновленную статистику по заболеваемости.

По состоянию на 27 апреля, в регионе зафиксировано 743 случая инфицирования (+ 43 за последние сутки) коронавирусной инфекций. Также, за все время эпидемии в Ленобласти смогли одолеть болезнь и поправиться 80 граждан. Случаев смерти, к счастью, нет.

О населенных пунктах, в которых обнаружены новые заболевшие, информации не приводится.

Иначе обстоят дела в Петербурге. За прошедшие сутки выявлен 161 случай COVID-19. В общей сложности, в Северной столице заболело 3238 граждан. Всего выздоровело 518 человек. Из положительного можно отметить, что 29 человек поправились лишь за последние сутки. Не справились с тяжелым течением болезни и скончались 27 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия обогнала Китай по числу заболевших коронавирусом.

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